Grunewald dijo presente en la “Ultra” de Santa Rosa | Infoeme
Martes 16 de Septiembre 2025 - 19:21hs
19°
Martes 16 de Septiembre 2025 - 19:21hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  ultramaratón
 - 16 de Septiembre de 2025 | 18:27

Grunewald dijo presente en la “Ultra” de Santa Rosa

El pasado fin de semana el calendario argentino de Ultramaratón completó un nuevo encuentro y en Santa Rosa dijo presente Héctor Grunewald.

Teniendo como escenario principal la Laguna Don Tomás de Santa Rosa, tuvo lugar una nueva edición de la Ultramaratón Ciudad de Santa Rosa y Héctor Grunewald dijo presente en la modalidad 24 horas.

 

Un centenar de atletas de todo el país dijeron presente en una nueva fecha del calendario y el representante de Olavarría completó una destacada actuación en la modalidad 24 horas. Además, hubo 6 y 12 horas.

 

Grunewlad completó 125 kilómetros en el circuito de asfalto dispuesto por la organización y le valió el triunfo en la categoría +80. El atleta finalizó, además, en el 28° lugar de la general.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME