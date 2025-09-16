Grunewald dijo presente en la “Ultra” de Santa Rosa

Teniendo como escenario principal la Laguna Don Tomás de Santa Rosa, tuvo lugar una nueva edición de la Ultramaratón Ciudad de Santa Rosa y Héctor Grunewald dijo presente en la modalidad 24 horas.

Un centenar de atletas de todo el país dijeron presente en una nueva fecha del calendario y el representante de Olavarría completó una destacada actuación en la modalidad 24 horas. Además, hubo 6 y 12 horas.

Grunewlad completó 125 kilómetros en el circuito de asfalto dispuesto por la organización y le valió el triunfo en la categoría +80. El atleta finalizó, además, en el 28° lugar de la general.