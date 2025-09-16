Ruschetti y Velázquez fueron campeones en Tres Arroyos

Franco Velázquez y Carlos Ruschetti fueron parte del plantel de Boca de Tres Arroyos que volvió a celebrar un campeonato 30 años después de último título en Primera división.

Los defensores olavarrienses fueron protagonistas en el equipo de Roberto “Pato” Reino que sumó 8 triunfos y un empate y se volvió inalcanzable aún con dos fechas por jugar.

El triunfo “Xeneize” el último domingo fue inobjetable ante El Nacional por 3 a 0 lo que le permitió quedarse con el título y ahora deberá definir con Huracán Ciclista el campeón del año.

Además, la tabla anual ubica a Boca como uno de los equipos más regulares del año y sin chances de descenso inmediato.