La “Etapa Primavera” del Duatlón se corrió en Colonia Nievas

La competencia organizada por Jorge “Tata” Maldonado y Oscar “Tito” González que cumple su segunda edición tuvo la “Etapa Primavera” en Colonia Nievas y fue con importante convocatoria de atletas y de buen marco de público.

La tercera de las cuatro etapas del Duatlón que auspicia 42K Bikes, constó de 4 kilómetros de prueba pedestre en el inicio, 30 kilómetros de ciclismo y para terminar otros 4K a pie y fueron más de un centenar de deportistas.

En la categoría individual, el primero en completar el recorrido fue Mauricio Olivera que necesitó 1:25:26 y fue escoltado por el tandilense Juan Manuel Casut y Facundo Las Heras, de Olavarría.

Entre las Damas, María Eugenia Vigo volvió a mostrar su poderío y sigue sumando festejos en el Duatlón. Demoró 1:41:08 para quedarse con la victoria y fue escoltada por Florencia Juárez y Lucrecia Lucero.

Además, en el formato de Postas, Enzo Guasura y Guillermo Fernández ganaron en Caballeros, Valentina Martin y Santiago Erripa en Mixtos y Laura Trumpio y María García en Damas.

Los resultados:

Individual

Caballeros:

1° Mauricio Olivera con 1:25:26

2° Juan Manuel Casut con 1:25:54

3° Facundo Las Heras con 1:26:01

Damas:

1° María Eugenia Vigo con 1:41:08

2° Florencia Juárez 1:47:18

3° Lucrecia Lucero con 1:49:52

Postas:

Caballeros:

1° Enzo Guasura y Guillermo Fernández (Hinojo) con 1:21:31

2° Luis Fuchila y Mariano Vena con 1:21:32

3° Nicolás Pezet y Martin Andreu con 1:22:10

Damas:

1° Laura Trumpio y María García con 1:38:48

2° María Pacheco - Astrid Bourgeois con 1:46:53

3° Soledad Bianchi y Patricia Herrera con 1:49:30

Mixtos:

1° Valentina Martin y Santiago Erripa con 1:26:55

2° Melisa Corridoni y Juan Pablo Tonel con 1:28:02

3° Gisele Crusse y Marcos Damiano con 1:28:21