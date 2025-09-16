Balcarce: rescataron a un operario de una cooperativa que cayó en un silo | Infoeme
Martes 16 de Septiembre 2025
Martes 16 de Septiembre 2025 - 15:55hs
 policiales
 16 de Septiembre de 2025

Balcarce: rescataron a un operario de una cooperativa que cayó en un silo

Bomberos voluntarios y equipos de emergencia actuaron rápidamente para salvar la vida del trabajador, que luego fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal.

Foto: La Vanguardia.

En un dramático incidente ocurrido en la planta de la Cooperativa Agropecuaria Gral. Necochea Ltda., ubicada en la localidad de San Agustín, en el partido de Balcarce, un operario quedó atrapado debajo de una gran cantidad de cereal.

La situación, que generó alarma y mucha preocupación, requirió la intervención inmediata de cinco dotaciones de bomberos voluntarios y los servicios de emergencia, según cuenta el portal La Vanguardia.

Los equipos de rescate trabajaron arduamente para liberar al operario, quien fue finalmente rescatado con éxito. Sin embargo, debido a la situación, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde se le brindan los cuidados necesarios.

El trabajador fue identificado como Gustavo Martínez, de 60 años, encargado de la planta. Mientras tanto, se investigan las circunstancias del accidente que este martes movilizó a los servicios de emergencia y bomberos. (DIB)

