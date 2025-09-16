Primera Nacional: Pietrobono y Wiechniak, presentes en la 31°

La segunda categoría del fútbol argentino jugó la 31° fecha en todo el territorio nacional y fue sin festejos para los equipos que cuentan con presencia olavarriense.

Facundo Wiechniak e Ignacio Pietrobono fueron los futbolistas de Olavarría que estuvieron presentes y jugaron todos los minutos, aunque ninguno festejó.

En la Zona A, Deportivo Maipú igualó 0 a 0 ante All Boys en condición de local y tras su segundo empate consecutivo, aún mantiene el último lugar de la clasificación al Reducido. Ignacio Pietrobono jugó los 90´.

Por otro lado, en la Zona B, Mitre cayó ante Estudiantes en Córdoba y sumó su segunda derrota seguida y quedó sin chances de alcanzar puestos de postemporada. Facundo Wiechniak fue uno de los defensores centrales del “aurinegro”.

Central Norte, llegó a la tercera caída de forma consecutiva. Fue 3 a 1 ante San Telmo en Isla Maciel sin la presencia de Carlos Battigelli.