Martes 16 de Septiembre 2025 - 16:46hs
Martes 16 de Septiembre 2025 - 16:46hs
 deportes
 Fútbol
 16 de Septiembre de 2025 | 16:07

Primera Nacional: Pietrobono y Wiechniak, presentes en la 31°

El pasado fin de semana, la Primera Nacional disputó una nueva fecha y cada vez falta menos para la instancia de Play-Off.

Foto: prensa Deportivo Maipú

La segunda categoría del fútbol argentino jugó la 31° fecha en todo el territorio nacional y fue sin festejos para los equipos que cuentan con presencia olavarriense.

 

Facundo Wiechniak e Ignacio Pietrobono fueron los futbolistas de Olavarría que estuvieron presentes y jugaron todos los minutos, aunque ninguno festejó.

 

En la Zona A, Deportivo Maipú igualó 0 a 0 ante All Boys en condición de local y tras su segundo empate consecutivo, aún mantiene el último lugar de la clasificación al Reducido. Ignacio Pietrobono jugó los 90´.

 

Por otro lado, en la Zona B, Mitre cayó ante Estudiantes en Córdoba y sumó su segunda derrota seguida y quedó sin chances de alcanzar puestos de postemporada. Facundo Wiechniak fue uno de los defensores centrales del “aurinegro”.

 

Central Norte, llegó a la tercera caída de forma consecutiva. Fue 3 a 1 ante San Telmo en Isla Maciel sin la presencia de Carlos Battigelli.

 

