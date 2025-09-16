Falleció un ciclista que había sido atropellado por un auto el jueves pasado

Un hombre de 54 años falleció luego de sufrir heridas graves en un choque ocurrido en la intersección de Amparo Castro y Giovanelli durante la jornada del jueves de la semana pasada.

Allí, por causas que restar esclarecer, un Ford Focus chocó a un ciclista que sufrió heridas de consideración por lo que fue trasladado al Hospital Municipal.

El hombre, identificado como Sandro Héctor Vidal, permaneció internado en terapia intensiva hasta el domingo por la noche donde finalmente falleció.

La causa fue caratulada como "Lesiones Culposas" y cuenta con la intervención de la UFI N° 10.