Confirmaron las actividades para la Marcha Federal Universitaria de este miércoles

Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria, luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario.

Este martes, autoridades y representantes de todos los claustros de las tres facultades y los preuniversitarios de la ciudad brindaron una conferencia de prensa en Aulas Comunes del Campus Universitario para informar la situación que se atraviesa.

Desde la Unicen se planificaron una serie de actividades, que comenzarán este martes con un apagón en todas las sedes de Olavarría, Azul, Tandil y Quequén a modo de protesta y visibilización de la situación.

El miércoles se llevará a cabo desde las 14 una radio abierta en el Paseo Jesús Mendía, y desde las 15:30 se suspenderán todas las actividades administrativas y de cursada de la casa de estudios.

La concentración será a las 16 en la Facultad de Ciencias de la Salud (avenida Pringles 4375, esquina Grimaldi) y la marcha se realizará desde las 17 con destino a la Plaza Central.

Al respecto, desde la Facultad de Salud se sostuvo que “la universidad pública garantiza el derecho a la educación, genera oportunidades de trabajo y movilidad social, y sostiene la producción de conocimiento al servicio del país. Su desfinanciamiento es un ataque directo a estos valores y se enmarca en una crisis social que también afecta a jubilados, personas con discapacidad y la emergencia pediátrica”.