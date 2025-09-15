Pueblo Nuevo, a Cuartos de Final en la Li.Ce.Bo | Infoeme
Lunes 15 de Septiembre 2025 - 21:18hs
13°
Lunes 15 de Septiembre 2025 - 21:18hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 15 de Septiembre de 2025 | 20:38

Pueblo Nuevo, a Cuartos de Final en la Li.Ce.Bo

El pasado sábado hubo presencia olavarriense en la Liga del Centro Bonaerense y fue con clasificación para Pueblo Nuevo a la Copa de Oro.

La competencia que reúne a los mejores equipos de la Primera División de la Provincia cerró la Fase Regular en Azul y fue con representantes de la Asociación Olavarriense de Vóley.

 

En el Club Bancario de Azul se jugó el último weekend de la Fase Regular de la Liga del Centro Bonaerense y Pueblo Nuevo, que entresemana había derrotado a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en un duelo pendiente, alcanzó el cuarto lugar en la tabla general y clasificó a los Cuartos de Final tras cuatro triunfos.

 

Además del “Lobo Verde”, hasta la vecina localidad llegaron Estudiantes y Mariano Moreno.

 

Los resultados:

Viernes:

Pueblo Nuevo 3 – 1 Sociedad de Fomento Mariano Moreno (27-25, 25-14, 21-25 y 25-22)

 

Sábado:

Estudiantes 0 – 3 Tiro Federal (Bahía Blanca) (22-25; 20-25 y 20-25)

Mariano Moreno 0 – 3  La Armonía (Bahía Blanca) (20-25; 15-25 y 15-25)

Mariano Moreno 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata) (18-25 12-25 y 20-25)

Pueblo Nuevo 3 – 0 Estudiantes (25-21; 30-28 y 25-18)

 

Domingo

Estudiantes 3 – 0 Atlético Villa Gesell (25-08; 25-18 y 25-17)

Mariano Moreno 0 – 3 Liniers (Bahía Blanca) (16-25;14-25 y 18-25)

Pueblo Nuevo 3 – 0  Tiro Federal (Bahía Blanca) (25-23; 25-16 y 25-19)

Estudiantes 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata) (14-25; 16-25 y 12-25)

Pueblo Nuevo 3 – 0  Edal Tandil (25-21; 27-25 y 25-08)

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME