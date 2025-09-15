Pueblo Nuevo, a Cuartos de Final en la Li.Ce.Bo

La competencia que reúne a los mejores equipos de la Primera División de la Provincia cerró la Fase Regular en Azul y fue con representantes de la Asociación Olavarriense de Vóley.

En el Club Bancario de Azul se jugó el último weekend de la Fase Regular de la Liga del Centro Bonaerense y Pueblo Nuevo, que entresemana había derrotado a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en un duelo pendiente, alcanzó el cuarto lugar en la tabla general y clasificó a los Cuartos de Final tras cuatro triunfos.

Además del “Lobo Verde”, hasta la vecina localidad llegaron Estudiantes y Mariano Moreno.

Los resultados:

Viernes:

Pueblo Nuevo 3 – 1 Sociedad de Fomento Mariano Moreno (27-25, 25-14, 21-25 y 25-22)

Sábado:

Estudiantes 0 – 3 Tiro Federal (Bahía Blanca) (22-25; 20-25 y 20-25)

Mariano Moreno 0 – 3 La Armonía (Bahía Blanca) (20-25; 15-25 y 15-25)

Mariano Moreno 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata) (18-25 12-25 y 20-25)

Pueblo Nuevo 3 – 0 Estudiantes (25-21; 30-28 y 25-18)

Domingo

Estudiantes 3 – 0 Atlético Villa Gesell (25-08; 25-18 y 25-17)

Mariano Moreno 0 – 3 Liniers (Bahía Blanca) (16-25;14-25 y 18-25)

Pueblo Nuevo 3 – 0 Tiro Federal (Bahía Blanca) (25-23; 25-16 y 25-19)

Estudiantes 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata) (14-25; 16-25 y 12-25)

Pueblo Nuevo 3 – 0 Edal Tandil (25-21; 27-25 y 25-08)