Martes 16 de Septiembre 2025
Martes 16 de Septiembre 2025
Olavarría
Infoeme
 comunidad
 16 de Septiembre de 2025

Niños y niñas del Centro de Día Municipal N° 2 participaron de una capacitación en RCP

Estas instancias formativas buscan transmitir conocimientos en primeros auxilios desde los primeros años, fomentando el compromiso en el cuidado de la salud comunitaria.

La Dirección de Niñeces y Adolescencias informa que los chicos y chicas que asisten al Centro de Día Municipal N° 2 participaron, junto a sus referentes, de una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se desarrolló en el Centro Recreativo Deportivo “Diego Armando Maradona”.

La actividad estuvo a cargo de personal de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, quienes brindaron herramientas prácticas y teóricas para actuar de manera inmediata y eficaz ante situaciones de emergencia.

Estas instancias formativas buscan transmitir conocimientos en primeros auxilios desde los primeros años, fomentando la responsabilidad y el compromiso de las y los jóvenes en el cuidado de la salud comunitaria.

Los talleres de RCP básica se adaptan a niños y niñas, están a cargo de profesionales de APS, quienes de forma sencilla, a través de actividades divertidas y canciones explican las técnicas básicas de asistencia y cómo actuar o dónde llamar frente a este tipo de emergencias.

