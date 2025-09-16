Niños y niñas del Centro de Día Municipal N° 2 participaron de una capacitación en RCP

La Dirección de Niñeces y Adolescencias informa que los chicos y chicas que asisten al Centro de Día Municipal N° 2 participaron, junto a sus referentes, de una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se desarrolló en el Centro Recreativo Deportivo “Diego Armando Maradona”.

La actividad estuvo a cargo de personal de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, quienes brindaron herramientas prácticas y teóricas para actuar de manera inmediata y eficaz ante situaciones de emergencia.

Estas instancias formativas buscan transmitir conocimientos en primeros auxilios desde los primeros años, fomentando la responsabilidad y el compromiso de las y los jóvenes en el cuidado de la salud comunitaria.

Los talleres de RCP básica se adaptan a niños y niñas, están a cargo de profesionales de APS, quienes de forma sencilla, a través de actividades divertidas y canciones explican las técnicas básicas de asistencia y cómo actuar o dónde llamar frente a este tipo de emergencias.