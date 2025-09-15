Torneo Federal A: terminó una nueva ronda y se definió el futuro de todos

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 9° y última fecha en la Zona Campeonato y en la Zona Reválida y terminó la participación de los equipos con presencia local.

En la Zona Reválida, Santamarina logró el punto que necesitaba y tras igualar 1 a 1 ante Sportivo Estudiantes de San Luis, mantuvo su lugar en el Torneo Federal A.

En el “aurinegro” de Tandil, Quimey Marín fue parte del plantel aunque se ausentó en los últimos partidos por una lesión y en los últimos dos partidos, Matías González y Nicolás Serantes acompañaron a Duilio Botella que se hizo cargo del partido.

Por otro lado, en el nonagonal por el ascenso, Club Ciudad de Bolívar tenía ya asegurado el primer lugar y se despidió con derrota ante Kimberley en Mar del Plata. Fue 3 a 0.

En el equipo bolivarense, Mateo Guevara sigue buscando hacerse lugar y en Kimberley, Bruno Di Bello fue titular, pero se fue expulsado en el segundo tiempo. Además, Nicolás Moreno integró el equipo arbitral.

Por último, Deportivo Rincón derrotó 2 a 0 a Costa Brava y además de clasificar a los Play-Off, jugará la edición 2026 de la Copa Argentina. En el “León” de Neuquén, Nicolás Bi Bello y Agustín Osinaga fueron titules.

Pensando en lo que viene, buscando aún el ascenso a la Primera Nacional, Club Ciudad de Bolívar enfrentará a San Martín de Formosa con ventaja de localía y Deportivo Rincón hará lo propio ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

En la Zona Reválida, Villa Mitre cruzará ante Guillermo Brown cerrando la serie en Bahía Blanca y el “Dragón” marplatense, ante Cipolletti iniciando la serie en la ciudad balnearia.