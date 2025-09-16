Anuncian cortes de tránsito y operativo vial para acompañar el recorrido de los Gauchos Peregrinos

El Municipio de Olavarría informa que durante el inicio de la mañana del próximo jueves se desplegará un dispositivo preventivo de seguridad vial que incluirá distintos cortes en la circulación para acompañar el recorrido de los Gauchos Peregrinos.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana el recorrido será el siguiente: A las 7:30 iniciarán el recorrido desde el predio ferial de la Sociedad Rural. Por avenida Ituzaingó hasta avenida Del Valle, luego por Del Valle hasta Lavalle, luego Bolívar hasta Vicente López y, por último, culminar en el cruce con San Martín.

Permanecerán durante 20 minutos en el Paseo Jesús Mendía, donde realizarán la ceremonia religiosa frente a la Iglesia San José.

Por este motivo se realizarán cortes en la circulación sobre San Martín y Alsina, y en Vicente Lopéz y General Paz, que se iniciarán alrededor de las 8 horas.

Posteriormente, tomarán por Vicente López hasta avenida Colón, Colón hasta avenida Ituzaingó, y por la misma continuarán hasta avenida De los Trabajadores, sitio donde culminará el acompañamiento de personal de Control Urbano, dado que desde ahí continuarán con su recorrido por calles de tierra y caminos vecinales.