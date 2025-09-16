Organizan feria por el Día de la Primavera en el Paseo de Artesanos

En el marco de las actividades organizadas por el Día de la Primavera, desde este jueves 18 y hasta el domingo 21 de septiembre se llevará a cabo una nueva Feria Artesanal en la Plaza Central.

Los puestos se habilitarán a partir de las 10 horas, en el Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín), con una gran variedad de producciones locales.

El domingo como parte de la propuesta habrá un show de burbujas, a las 16 horas. Posteriormente, la jornada continuará con una presentación musical a cargo de Luis Gallastegui con folclore.

Participarán de la feria artesanos locales fiscalizados que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

El objetivo de la misma es impulsar y reconocer la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.