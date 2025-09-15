El Torneo Clausura de Primera B inició con triunfo de Luján

La categoría de ascenso de la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo su partido inaugural del segundo torneo y Luján logró consagrarse ganador.

El “Lujanero” se impuso a Crotto Fútbol Club por 1 a 0 en Primera División, mientras que en Reserva fue empate sin goles. Sebastián Cabrera marcó el único gol de la jornada disputada en el Complejo La Tradición.

El certamen que otorga un boleto a la Primera División del fútbol local también contará con la participación de Durañona e Independiente de Loma Negra.