Liga Pre-Federal: fue una buena fecha para todos los locales

La jornada del último viernes tuvo acción la Liga Pre-Federal en todo el país y fue con buenas actuaciones para los basquetbolistas olavarrienses que representan otros equipos.

En la Zona Sur donde se produjo la primera derrota de Racing en Orense y el triunfo de Estudiantes en condición de local, fue nutrida la presencia de los locales.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Simón Silber jugó 27:40 minutos en Kimberley. Fue con 12 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y un buen trabajo defensivo sobre Federico Marín.

Además, en el Duggan Martignoni, Independiente venció 63 a 56 a Huracán. En el “Rojinegro” jugaron Ariel Weisbeck, Gastón Di Salvo y Matías Beltramella.

Weisbeck completó el duelo con 25:51 minutos 7 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, Di Salvo aportó 2 puntos, 1 rebote, 3 asistencia y 1 recupero en 27:36 y Beltramella sumó 1 rebote y 1 asistencia en 3:45.

En Coronel Suárez se produjo enfrentamiento de locales en lo que fue victoria de Unión y Progreso 64 a 60 ante Deportivo Sarmiento. En el “Villero”, Sebastián Dupin jugó 37:55 minutos con 10 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas e Iván Leal completó 19 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia en 32:07; por otro lado, en el local, Martín Delgado aportó 25 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero y 1 tapa en 38 minutos.

En la Zona Norte, Grupo D, Atenas sufrió su primera derrota. En condición de local cayó 70 a 65 ante Regatas de San Nicolás. Los hermanos Aman fueron de la partida; Ignacio terminó el cruce con 29:38 minutos con 8 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia y 2 tapas y Santiago con 28:21 minutos, 14 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperos y 1 tapa.

Banco Provincia, por otro lado, volvió al triunfo y derrotó en La Plata a Costa Brava por 85 a 70. Francisco Méndez fue el único de los jugadores olavarrienses en consideración y su actuación completó 25:09 minutos con 7 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 2 recuperos.

Por otro lado, en la Liga Provincial de Entre Ríos, Santa Rita sigue victorioso y como local se impuso 80 a 66 a Deportivo Federación. Mauricio Pane, en el ganador, jugó 27:50 minutos con 10 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

Por último, en el Grupo A de la Zona Norte, Barrio Alegre volvió a perder en la noche del domingo. Fue ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 84 a 54 con 4 puntos de Thiago Ciappina en 11:40 minutos.