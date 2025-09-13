Liga Pre-Federal: Estudiantes volvió al triunfo y Racing perdió el invicto

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga clasificación a la Liga Federal completó la 5º fecha en la Zona Sur y fue con victoria para Estudiantes y derrota para Racing.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes derrotó 83 a 77 a Kimberley y volvió a la senda del triunfo tras la derrota en el clásico. Luciano Dilascio con 19 puntos fue el máximo goleador del partido.

El equipo dirigido por Mauricio Beltramella hizo mejor las cosas que el representante de Mar del Plata y en un duelo de trámite parejo logró quedarse con un vital triunfo.

Gran parte del tiempo dominó el “Bataraz”, pero cuando Kimberley logró pasar al frente, no desesperó en ofensiva y mejoró en defensa para controlar nuevamente las acciones en el partido que significó el debut de Federico Marín en la edición 2025 de la Liga Pre-Federal.

Por otro lado, Racing se quedó sin invicto. Perdió ante Alumni en Orense por 78 a 60. Butista Besmalinovich con 22 puntos fue el goleador.

Síntesis Estudiantes - Kimberley:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Suárez, D. y Reyes, A.

Estudiantes (83): Silveyra (0), Lorenzo (6), Masson (14), Piccinelli (3), Macrini (18) -FI- Marín (16), Dilascio (19), Framiñan (7). DT- Mauricio Beltramella

Kimberley (77): Silber (12), Lofrano (16), Quintana (16), Mayorca (9), Genga (1) -FI- Daconte (0), Grassi Islas (0), Begue (2), Maeso (13), Del Valle (3), Catterino (5). DT- Mateo González Simaz

Parciales: 19-12; 41-39; 61-56 y 83-77.