Atletismo: buen cierre olavarriense de la Copa Nacional Sub18 | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 16:48hs
22°
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 16:48hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Atletismo
 - 14 de Septiembre de 2025 | 16:11

Atletismo: buen cierre olavarriense de la Copa Nacional Sub18

En el transcurso del domingo llegó a su fin la Copa Nacional Sub18 y fue con mejoras en las marcas para los atletas de El Fortín que representaron a la Provincia de Buenos Aires.

Atletas de El Fortín completaron su segundo día en San Luis y volvieron a tener buenos resultados en el certamen que reunió a los mejores del país en la categoría Menores de 18 años.

 

David Clar, Francesca Bolognani, Catalina Bettiga y Luisina Landondi en compañía de Jorge “Bobby” Bellinzoni representaron a Buenos Aires con buen suceso en el cierre de la cita nacional.

 

En Caballeros, David Clar volvió a mejorar uno de sus registros. Fue en la prueba 400 metros con vallas donde tuvo un tiempo de 59.47 que le valió, además, el 5 lugar de la clasificación Final.

 

Por el lado de las Damas, Francesca Bolognani participó en los 400 metros con vallas y terminó la prueba con 1:24.96.

 

Catalina Bettiga y Luisina Landoni cerraron su actuación en los 200 metros. Bettiga registró un tiempo de 30.13 y Landoni mejoró su mejor registro con 27.66.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME