Atletismo: buen cierre olavarriense de la Copa Nacional Sub18

Atletas de El Fortín completaron su segundo día en San Luis y volvieron a tener buenos resultados en el certamen que reunió a los mejores del país en la categoría Menores de 18 años.

David Clar, Francesca Bolognani, Catalina Bettiga y Luisina Landondi en compañía de Jorge “Bobby” Bellinzoni representaron a Buenos Aires con buen suceso en el cierre de la cita nacional.

En Caballeros, David Clar volvió a mejorar uno de sus registros. Fue en la prueba 400 metros con vallas donde tuvo un tiempo de 59.47 que le valió, además, el 5 lugar de la clasificación Final.

Por el lado de las Damas, Francesca Bolognani participó en los 400 metros con vallas y terminó la prueba con 1:24.96.

Catalina Bettiga y Luisina Landoni cerraron su actuación en los 200 metros. Bettiga registró un tiempo de 30.13 y Landoni mejoró su mejor registro con 27.66.