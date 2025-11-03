Vóley: exitoso Torneo Máster en los gimnasios del Parque Guerrero

Organizado por la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes y con la participación de 42 equipos se llevó a cabo la competencia que contó con alrededor de 90 partidos.
La actividad se desarrolló durante dos jornadas -41 partidos el sábado y 48 el domingo- en el Minigimnasio, Maxigimnasio y Macrogimnasio con importante cantidad de participantes. Además, hubo seis equipos de la entidad anfitriona.
Los resultados:
+21 Femenino
Oro
1° Calaveras
2° RAC
3° Estudiantes / Cobras
Plata
1° Mariano Moreno
2° Tiro Federal
3° Ferro (T) / Independiente (T)
+35 Femenino
Oro
1° Club Junín
2° Estudiantes
3° Somos La Pampa / Racing
Plata
1° San Martín
2° Cobras
3° Estudiantes Intermedia / Sportivo Toay
+40 Femenino
Oro
1° Club Junín
2 Velocidad y Resistencia
3° Estudiantes / Sports Center
Plata
1° Tiro Federal
2° Defensores del Sur
3° Independiente (T) / Club Amigos (T)
+21 Masculino
1° Pueblo Nuevo
2° Mariano Moreno
3° Estudiantes / La Armonía
+40 Masculino
Oro
1° Banco Provincia
2° Bucaneros
3° Federal Vóley / Rivadavia (T)
Plata
1° Estudiantes
2° Independiente (T)
3° Sportivo Toay / Tatos Boys
Fuente: prensa CAE