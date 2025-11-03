Vóley: exitoso Torneo Máster en los gimnasios del Parque Guerrero

Organizado por la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes y con la participación de 42 equipos se llevó a cabo la competencia que contó con alrededor de 90 partidos.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas -41 partidos el sábado y 48 el domingo- en el Minigimnasio, Maxigimnasio y Macrogimnasio con importante cantidad de participantes. Además, hubo seis equipos de la entidad anfitriona.

Los resultados:

+21 Femenino

Oro

1° Calaveras

2° RAC

3° Estudiantes / Cobras

Plata

1° Mariano Moreno

2° Tiro Federal

3° Ferro (T) / Independiente (T)

+35 Femenino

Oro

1° Club Junín

2° Estudiantes

3° Somos La Pampa / Racing

Plata

1° San Martín

2° Cobras

3° Estudiantes Intermedia / Sportivo Toay

+40 Femenino

Oro

1° Club Junín

2 Velocidad y Resistencia

3° Estudiantes / Sports Center

Plata

1° Tiro Federal

2° Defensores del Sur

3° Independiente (T) / Club Amigos (T)

+21 Masculino

1° Pueblo Nuevo

2° Mariano Moreno

3° Estudiantes / La Armonía

+40 Masculino

Oro

1° Banco Provincia

2° Bucaneros

3° Federal Vóley / Rivadavia (T)

Plata

1° Estudiantes

2° Independiente (T)

3° Sportivo Toay / Tatos Boys

Fuente: prensa CAE