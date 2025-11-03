Vóley: exitoso Torneo Máster en los gimnasios del Parque Guerrero | Infoeme
Lunes 03 de Noviembre 2025 - 17:05hs
22°
Lunes 03 de Noviembre 2025 - 17:05hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 3 de Noviembre de 2025 | 16:48

Vóley: exitoso Torneo Máster en los gimnasios del Parque Guerrero

Entre sábado y domingo se completó un Torneo Máster de Vóley en las instalaciones del Parque Guerrero con importante convocatoria.

Organizado por la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes y con la participación de 42 equipos se llevó a cabo la competencia que contó con alrededor de 90 partidos.

 

La actividad se desarrolló durante dos jornadas -41 partidos el sábado y 48 el domingo- en el Minigimnasio, Maxigimnasio y Macrogimnasio con importante cantidad de participantes. Además, hubo seis equipos de la entidad anfitriona.

 

Los resultados:

+21 Femenino

Oro

1° Calaveras

2° RAC

3° Estudiantes / Cobras

Plata

1° Mariano Moreno

2° Tiro Federal

3° Ferro (T) / Independiente (T)

 

+35 Femenino

Oro

1° Club Junín

2° Estudiantes

3° Somos La Pampa / Racing

Plata

1° San Martín

2° Cobras

3° Estudiantes Intermedia / Sportivo Toay

 

+40 Femenino

Oro

1° Club Junín

2 Velocidad y Resistencia

3° Estudiantes / Sports Center

Plata

1° Tiro Federal

2° Defensores del Sur

3° Independiente (T) / Club Amigos (T)

 

+21 Masculino

1° Pueblo Nuevo

2° Mariano Moreno

3° Estudiantes / La Armonía

 

+40 Masculino

Oro

1° Banco Provincia

2° Bucaneros

3° Federal Vóley / Rivadavia (T)

Plata

1° Estudiantes

2° Independiente (T)

3° Sportivo Toay / Tatos Boys

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME