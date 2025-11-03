Bolívar tuvo su fiesta con una nueva “Maratón Dino Hugo Tinelli”

Organizado por la Municipalidad de Bolívar y con importante marco de participantes se completó la 26° Maratón Internacional “Dino Hugo Tinelli” y los atletas de Olavarría también fueron parte de la fiesta.

Como cada año, pero en esta oportunidad sin la presencia de Marcelo Tinelli, la carrera sobre 10K tuvo largada y llegada en el Centro Cívico. Además, se desarrolló la correcaminata participativa de 3 kilómetros.

Las victorias de la competencia fueron para Lautaro Iraola, de Viedma, que obtuvo su primera victoria en la vecina localidad con 30:55 y entre las Damas, por segundo año consecutivo se impuso la marplatense Mariana Borelli, con 36:33.

El mejor olavarriense de la distancia mayor fue Mauricio Olivera que con un tiempo de 33:37 fue 17° en la general y 2° en su franja etaria y entre las Damas, la actuación destacada fue la de Lucía Peñalva con 42:13 para ser 16°.

Además, Diego Ortiz, Marcelo Gallo, Luis Baygorria y Maximiliano Moreno se ubicaron en el Top50.

También, en representación de Olavarría, largaron la carrera Diego Díaz, Ever Mendez, Lautaro Frías, Ezequiel Ortiz, Leonardo Messina, Jorge Picazo, Gustavo Bravo, Rafael Anderson, Walter Buchanan, Ramiro Borzai, Einar Iguerategui, Diego Farra, Sergio Ballesteros, Leonardo Davant, Sergio Bibiloni, José Rossi, Sebastián Hagg, Alejandro González, Luis Frías, Guillermo Otero, Héctor Grunewald, Nahuel Umpierrez, Mateo Olivera, Daniel Morey, Pablo Biundo, José Luis Ocaña, Carlos Montoya, Andrés Gau,Cristian Vera, Julio Derdoy, Daniel Staldecker, Jorge Fini y Martín Salvaresqui.

Sandra Plaza, Daiana Orona, Daiana Balistrere, Verónica Pérez, Karen Garabento, Daniela Becker, María Picazzo, Diana Trozzola, Mariana Samberro, Eugenia Vigo, Mariana De Cicco, Daniela Becker, Victoria Torino, Luciana Dufau Barbara Mignone, Marianela Blanco, Claudia Hammerschmidt, Agustina Castex, Ailin Morey Marisa Fernández, Kihara Coronel, Natalia Braun, Cristina Gómez, Rocío Herrlein y Ludmila Torres completaron el recorrido en la categoría femenina.

Por otro lado, en la correcaminata de 3K, el mejor olavarriense en el grupo infantiles fue Benjamín Silvero, representante de Paso a Paso Run.