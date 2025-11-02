Arrancó otra fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” con goleada de El Fortín | Infoeme
Domingo 02 de Noviembre 2025
18°
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:03hs
Olavarría
18°
Infoeme
 deportes
 Fútbol Local
 2 de Noviembre de 2025

Arrancó otra fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” con goleada de El Fortín

En la tarde del domingo y en continuidad del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”, El Fortín goleó en el Ricardo Sánchez.

El certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 12° fecha en el Ricardo Sánchez y fue con goleada de El Fortín.

 

El “Fortinero” goleó a San Martín en su recinto en el único duelo que se completó en la jornada dominical. Con la mayoría de las emociones en el complemento, los dirigidos por Miguel Diorio volvieron a la victoria tras dos partidos.

 

La anteúltima fecha del certamen de Primera División y Reserva tendrá continuidad desde el lunes hasta el miércoles.

 

Los resultados:

En Primera

El Fortín 4 (Bernardo Junger, Agustín Ruppel, Sebastián Rodríguez, Leonardo Benito) – 1 (Ariel Tello) San Martín

Estudiantes – Sierra Chica (lunes)

Hinojo – Racing (martes)

Ferro – Recalde (martes)

Municipales – Embajadores (miércoles)

Espigas – Loma Negra (miércoles)

 

En Reserva

El Fortín 2 – 0 San Martín 

Estudiantes – Sierra Chica (lunes)

Hinojo – Racing (martes)

Ferro – Recalde (martes)

Municipales – Embajadores (miércoles)

Espigas – Loma Negra (miércoles)

 

