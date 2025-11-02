El Municipio informó que en los próximos días se llevará a cabo una actualización de la aplicación del Servicio de Estacionamiento Medido para Android, por lo que se invita a las personas que cuentan con dispositivos móviles con este sistema operativo a que descarguen la nueva app.

De acuerdo con lo que se detalló, podrán hacerlo de la manera habitual, a través de la Play Store, donde deberán descargar SEM Mobile.

Una vez instalada la app, deberán seleccionar el Municipio y registrarse con el usuario y contraseña actual, no será necesario crear un nuevo usuario o clave. Incluso, el saldo o crédito existente se mantendrá.

Se aclaró además que personas que utilicen cualquier otro sistema operativo, como por ejemplo iOS, como así también la compra en puntos de venta adheridos, no se verá afectada por esta actualización.

Por último, se destacó que el plazo para descargar la nueva app será hasta el próximo 5 de enero, a partir de esa fecha sólo funcionara la app SEM Mobile para dispositivos Android.

Por consultas o información se pueden acercar a la oficina ubicada Rivadavia 2780, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas. Por teléfono al 2284-653468.