Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria para este miércoles en Olavarría | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 13:12hs
20°
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 13:12hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 |  En lucha por la Educación Pública
 - 14 de Septiembre de 2025 | 12:25

Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria para este miércoles en Olavarría

La UNICEN convocó a una nueva manifestación en defensa de la educación pública para este miércoles. 

Luego de que el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria que tendrá una réplica en Olavarría al igual que ocurrirá en diferentes puntos de la provincia. 

Este jueves, tras el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la Unicen compartió una declaración pública en la que expresó la profunda preocupación de la comunidad educativa "frente a una medida que atenta contra el normal funcionamiento del sistema universitario nacional y sus posibilidades de contribuir fuertemente al desarrollo de la Nación".

De esta forma fue que comenzó a circular en redes sociales la convocatoria de UNICEN a una nueva manifestación en defensa de la educación pública en Azul, Necochea (Quequén), Tandil y Olavarría

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME