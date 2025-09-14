Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria para este miércoles en Olavarría

Luego de que el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria que tendrá una réplica en Olavarría al igual que ocurrirá en diferentes puntos de la provincia.

Este jueves, tras el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la Unicen compartió una declaración pública en la que expresó la profunda preocupación de la comunidad educativa "frente a una medida que atenta contra el normal funcionamiento del sistema universitario nacional y sus posibilidades de contribuir fuertemente al desarrollo de la Nación".

De esta forma fue que comenzó a circular en redes sociales la convocatoria de UNICEN a una nueva manifestación en defensa de la educación pública en Azul, Necochea (Quequén), Tandil y Olavarría.