Charo Posse a un paso del podio en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Luego del oro conseguido por Lola Sánchez en tiro para la delegación de Buenos Aires, otra olavarriense dijo presente en Santa Fe y estuvo cerca de subirse al podio.

Charo Posse representó a Provincia en ciclismo, en la modalidad Keirin que completó su prueba en Rafaela y vio a la olavarriense sumar 4 puntos para finalizar en cuarto lugar tras las tres series sumatoria de punto.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se llevaron a cabo en Santa Fe durante la última semana y fue con triunfo para Natalia Vera en la competencia de Posse.