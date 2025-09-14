Frente frío y lluvias: cambia el tiempo en provincia de Buenos Aires desde este domingo | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 16:46hs
22°
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 16:46hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  provinciales
 - 14 de Septiembre de 2025 | 16:32

Frente frío y lluvias: cambia el tiempo en provincia de Buenos Aires desde este domingo

Desde la madrugada del domingo 14 se prevé inestabilidad sobre el este bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó probabilidad de lluvias débiles en la Costa Atlántica y chaparrones aislados que también alcanzarían al AMBA y sectores del centro provincial.

Con el ingreso del frente frío, las temperaturas máximas registrarán un retroceso en comparación con el sábado. El viento rotará al sur y predominará la nubosidad durante toda la jornada. El ambiente se mantendrá húmedo e inestable, con posibilidad de nuevos episodios de lluvia ligera a lo largo del día.

 

AMBA: chaparrones y descenso de temperatura

 

En el Área Metropolitana, el cambio de condiciones se hará sentir desde la madrugada del domingo, con chaparrones aislados que marcarán el inicio de un día nublado y más fresco. Tras varios días con viento norte y calor, el ingreso del aire frío pondrá fin al período de marcas elevadas.

La inestabilidad se repetirá en distintos momentos del domingo, aunque de manera débil y sin acumulados significativos.

 

En el norte del país: lluvias y tormentas

 

El frente frío avanzará hacia el norte argentino durante la jornada dominical. Provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa estarán bajo condiciones de lluvias y tormentas aisladas, en paralelo a un descenso de temperaturas máximas que el sábado habían alcanzado entre 35 y 37 °C.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME