Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que jugaron una nueva fecha del Torneo Clausura.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría prosiguió con el segundo torneo del año en las tres categorías y fue con muchos goles en los diferentes escenarios.

 

Las categorías +42 y +56, jugaron la segunda fecha y en +50 se jugó la tercera jornada.

 

Los resultados:

+42

10 de Junio 1 (Pérez Lucas) – 4 (Murua Jesús, Pérez Américo -2-, Prevostini Miguel) Mariano Moreno 

Molino Viejo 2 (Balderrama Andrés, Giles Maximiliano) – 3 (Gómez Guillermo, Paroli Martin -2-) Santa Luisa

Defensores de Hinojo 2 (Cejas Ezequiel, Savage Alfredo) – 5 (Colo Iván, Benito Eladio -2-, Bossi Jorge -2-)

Villa Aurora 0 – 5 (Díaz Gasón -3-, Stein Favio, Díaz Pedro) El Provincial 

Amanecer Argentino 1 (Curipan Eduardo) – 1 (Ordoñez Osvaldo) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Villa Magdalena 0 – 1 (Ríos Carlos) Hinojo 

San Martín 0 – 0 Loma Negra 

La Candela 2 (De Arzave Ignacio, Pittaluga Ramiro) – 0 Ferro Sénior

Libre: Deportivo Fran

 

+50

Pueblo Nuevo 1 (Coumeig Claudio) – 0 La Candela 

Peña de Boca 0 – 1 (Clark Carlos) Gomería El Pana

Truck Vial 0 – 1 (Bischini Carlos) Carboneros 

Metalúrgica Cabrera 7 (Burgos Claudio, Galman Fabian -4-, Verna Marcelo -2-) – 3 (Ríos Oscar, Ruiz Sergio, Salías Jorge) Los Robles

Amparo Castro 2 (Espalder Miguel, Samarelle Pablo) – 3 (Álvarez Norberto -2-, Vela Alejandro) Los Tigres

Libre: Agrupación Malvinas 

 

+56

El Fortín 5 (Aguirre Osvaldo -2-, Quenego Enrique, Escobar José, Kraus Marcelo) – 2 (Braumuller Oscar, Ramos Roberto) Defensores de Hinojo 

La Candela 3 (Bichi Juan, Cáceres Julio, Pastor Mauricio) – 2 (Luguercio Rubén, Rodríguez Horacio) Veteranos Continentales 

La Tradición 1 (Quintana José) – 2 (López Rubén, Roldan Raúl) Agrupación Malvinas 

Pueblo Nuevo 2 (Mourlas José -2-) – 1 (Villarruel Carlos) Espigas  

Viajantes 0 – 3 (Bianchi Oscar, Rosas Rubén, Vailati Orlando) Hinojo 

Carboneros 2 (Osinaga Sergio, Salvareschi Hugo) – 0 Independiente 

Mariano Moreno 2 (González Sandro, Ponce Pablo) – 2 (Gerar Fabricio, Lavalle Roberto) Truck Vial 

 

