Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría prosiguió con el segundo torneo del año en las tres categorías y fue con muchos goles en los diferentes escenarios.
Las categorías +42 y +56, jugaron la segunda fecha y en +50 se jugó la tercera jornada.
Los resultados:
+42
10 de Junio 1 (Pérez Lucas) – 4 (Murua Jesús, Pérez Américo -2-, Prevostini Miguel) Mariano Moreno
Molino Viejo 2 (Balderrama Andrés, Giles Maximiliano) – 3 (Gómez Guillermo, Paroli Martin -2-) Santa Luisa
Defensores de Hinojo 2 (Cejas Ezequiel, Savage Alfredo) – 5 (Colo Iván, Benito Eladio -2-, Bossi Jorge -2-)
Villa Aurora 0 – 5 (Díaz Gasón -3-, Stein Favio, Díaz Pedro) El Provincial
Amanecer Argentino 1 (Curipan Eduardo) – 1 (Ordoñez Osvaldo) Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Villa Magdalena 0 – 1 (Ríos Carlos) Hinojo
San Martín 0 – 0 Loma Negra
La Candela 2 (De Arzave Ignacio, Pittaluga Ramiro) – 0 Ferro Sénior
Libre: Deportivo Fran
+50
Pueblo Nuevo 1 (Coumeig Claudio) – 0 La Candela
Peña de Boca 0 – 1 (Clark Carlos) Gomería El Pana
Truck Vial 0 – 1 (Bischini Carlos) Carboneros
Metalúrgica Cabrera 7 (Burgos Claudio, Galman Fabian -4-, Verna Marcelo -2-) – 3 (Ríos Oscar, Ruiz Sergio, Salías Jorge) Los Robles
Amparo Castro 2 (Espalder Miguel, Samarelle Pablo) – 3 (Álvarez Norberto -2-, Vela Alejandro) Los Tigres
Libre: Agrupación Malvinas
+56
El Fortín 5 (Aguirre Osvaldo -2-, Quenego Enrique, Escobar José, Kraus Marcelo) – 2 (Braumuller Oscar, Ramos Roberto) Defensores de Hinojo
La Candela 3 (Bichi Juan, Cáceres Julio, Pastor Mauricio) – 2 (Luguercio Rubén, Rodríguez Horacio) Veteranos Continentales
La Tradición 1 (Quintana José) – 2 (López Rubén, Roldan Raúl) Agrupación Malvinas
Pueblo Nuevo 2 (Mourlas José -2-) – 1 (Villarruel Carlos) Espigas
Viajantes 0 – 3 (Bianchi Oscar, Rosas Rubén, Vailati Orlando) Hinojo
Carboneros 2 (Osinaga Sergio, Salvareschi Hugo) – 0 Independiente
Mariano Moreno 2 (González Sandro, Ponce Pablo) – 2 (Gerar Fabricio, Lavalle Roberto) Truck Vial