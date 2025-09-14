“Clásica y Solidaria”: Este domingo se presenta la Sinfónica Municipal en el Teatro

Una nueva edición del ciclo “Clásica y Solidaria”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, tendrá lugar este domingo a las 20 horas en el Teatro Municipal a beneficio de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”.

La modalidad es con entrada libre y gratuita, pero se habilitará un sistema de colaboración a voluntad. Quienes deseen realizar un aporte para la institución podrán hacerlo mediante efectivo (por sobre) o billetera virtual.

El repertorio estará integrado en la primera parte por obras de: Antonin Dvorak (1841-1904) Danza eslava N° 5, Op. 46, Sergei Rachmaninoff (1873-1943) Concierto para piano y orquesta N° 1, Op. 1 donde se presentará el solista en piano: Maximiliano Gili (Ganador del concurso “Manuel Rego” 2025). En la segunda parte se interpretarán obras de Antonin Dvorak (1841-1904) Sinfonía N° 8, Op. 88. La dirección musical estará a cargo del mtro. Diego Lurbe.

