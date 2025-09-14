Villa Mailín: Andaba con un frasco de marihuana, lo paró la UTOI y quedó aprehendido | Infoeme
Villa Mailín: Andaba con un frasco de marihuana, lo paró la UTOI y quedó aprehendido

El hecho fue detectado este viernes en el Barrio Villa Mailin en el marco de un operativo de saturación de la UTOI.

Un olavarriense fue aprehendido este viernes en la zona del Barrio Villa Mailín luego de que efectivos de la UTOI lo interceptaron en el marco de un operativo de saturación y descubrieron que iba con marihuana.

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y vieron al sujeto en actitud sospechosa.

Tras ser interceptado por los uniformados, le realizaron un requisa y encontraron entre sus pertenencias un frasco con marihuana

A raíz de esto último fue el que olavarriense fue aprehendido en el acto por el delito de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737", causa que quedó a cargo de la UFI Nº10 del fiscal Iturralde.

 

