Tragedia en la Ruta 215: un joven deportista perdió la vida en un accidente
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 16:45hs
22°
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 16:45hs
Olavarría
22°
Infoeme
 policiales
 - 14 de Septiembre de 2025 | 16:40

Tragedia en la Ruta 215: un joven deportista perdió la vida en un accidente

El preparador físico de Estrella del Sur y exintegrante de Progreso de Brandsen murió a los 27 años en un siniestro vial. Otros dos jóvenes resultaron heridos, uno de ellos en estado delicado.

El fútbol del ascenso atraviesa horas de luto por la muerte de Joaquín Daguerre, un joven de 27 años muy querido en el ámbito deportivo.

El trágico hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó en la Ruta Provincial 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en dirección a Coronel Brandsen.

Daguerre fue trasladado al Hospital Municipal Francisco Caram, donde lamentablemente falleció. En el mismo accidente resultaron heridos Juanse Daguerre, quien fue derivado a un hospital de La Plata y se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente, y Cristian Rodas, que permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

La Justicia investiga el caso bajo la carátula de “homicidio culposo y lesiones culposas”, mientras se busca establecer si intervino otro vehículo o si se trató de una maniobra fallida del conductor. (DIB)

