Tragedia en la Ruta 215: un joven deportista perdió la vida en un accidente

El fútbol del ascenso atraviesa horas de luto por la muerte de, un joven de 27 años muy querido en el ámbito deportivo.

El trágico hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó en la Ruta Provincial 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en dirección a Coronel Brandsen.

Daguerre fue trasladado al Hospital Municipal Francisco Caram, donde lamentablemente falleció. En el mismo accidente resultaron heridos, quien fue derivado a un hospital de La Plata y se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente, y, que permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

La Justicia investiga el caso bajo la carátula de “homicidio culposo y lesiones culposas”, mientras se busca establecer si intervino otro vehículo o si se trató de una maniobra fallida del conductor. (DIB)