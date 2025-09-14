Tragedia en la Ruta 215: un joven deportista perdió la vida en un accidente

El trágico hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó en la Ruta Provincial 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en dirección a Coronel Brandsen.Daguerre fue trasladado al Hospital Municipal Francisco Caram, donde lamentablemente falleció. En el mismo accidente resultaron heridos Juanse Daguerre, quien fue derivado a un hospital de La Plata y se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente, y Cristian Rodas, que permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.
La Justicia investiga el caso bajo la carátula de “homicidio culposo y lesiones culposas”, mientras se busca establecer si intervino otro vehículo o si se trató de una maniobra fallida del conductor. (DIB)