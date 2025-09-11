Miramar: allanaron un templo evangélico en el marco de una causa por trata laboral

El hecho ocurrió este jueves en un operativo en la citada ciudad en el marco de una causa por trata de personas que investiga la Justicia Federal y las medidas incluyeron allanamientos en un templo evangélico, un local comercial y dos domicilios particulares.
De acuerdo a la información a la que accedió el portal 0223, los procedimientos alcanzaron a la iglesia evangélica "Escuderos de Cristo", ubicada en la avenida 9 y calle 72; a un local de compraventa en avenida 23 y 38; a un domicilio en 52 bis casi 3 y a una vivienda cuya dirección no fue precisada.
La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. (DIB)