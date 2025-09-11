Miramar: allanaron un templo evangélico en el marco de una causa por trata laboral | Infoeme
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 16:09hs
21°
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 16:09hs
Olavarría
21°
Infoeme
 policiales
 - 11 de Septiembre de 2025 | 15:42

Miramar: allanaron un templo evangélico en el marco de una causa por trata laboral

Los procedimientos, que incluyeron allanamientos en un local comercial y dos domicilios particulares, fueron ordenados por la Justicia Federal.

La Policía Federal realizó cuatro allanamientos en Miramar, entre ellos en un templo evangélico, en el marco de una causa por trata de personas que tramita la Justicia Federal. 

El hecho ocurrió este jueves en un operativo en la citada ciudad en el marco de una causa por trata de personas que investiga la Justicia Federal y las medidas incluyeron allanamientos en un templo evangélico, un local comercial y dos domicilios particulares.

De acuerdo a la información a la que accedió el portal 0223, los procedimientos alcanzaron a la iglesia evangélica "Escuderos de Cristo", ubicada en la avenida 9 y calle 72; a un local de compraventa en avenida 23 y 38; a un domicilio en 52 bis casi 3 y a una vivienda cuya dirección no fue precisada.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. (DIB)

