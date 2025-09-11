Macabro hallazgo en Azul: una mujer de 29 años apareció muerta en el Arroyo

Un macabro hallazgo se produjo este miércoles por la noche en la vecina ciudad de Azul, en donde apareció el cuerpo sin vida de una mujer de 29 años y ahora investigan cómo murió.

Fue mediante un llamado al 911 que efectivos policiales se acercaron a las compuertas del Parque Municipal de Azul luego de que un ciudadano alertó a las 22:30 que vio un cuerpo flotando allí.

Cuando los uniformados llegaron al lugar se arrojaron al agua del Arroyo para recatar el cuerpo que estaba siendo arrastrado por la corriente. Minutos más tarde una ambulancia del SAME constató que la mujer no tenía signos vitales y confirmó el deceso.

Asimismo, se supo que la mujer de 29 años horas antes había sido mencionada en un llamado realizado desde la vivienda de su expareja.

La causa, que fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”, quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Carballo, quien inició una investigación para lograr determinar las circunstancias en que la azuleña perdió la vida.

