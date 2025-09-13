Atletas de El Fortín participan de la Copa Nacional Sub18

Atletas “Fortineros” estrenaron un nuevo certamen nacional en la pista Pedro Presti de la provincia puntana y lograron buenos resultados en el primero de los días de competencia.

David Clar, Francesca Bolognani, Catalina Bettiga y Luisina Landondi integran la selección de Buenos Aires en la Copa Nacional Sub18 y fue con buenos estrenos.

En la rama masculina, David Clar fue parte de la prueba de 110 metros con vallas y logró el tercer lugar de la serie con 15.82 y en los 100 metros fue 5º en la serie, pero logró su mejor marca personal con 12.12.

Dentro de las Damas, Francesca Bolognani participó en los 100 metros con vallas con un tiempo de 17.06 y finalizó en tercer lugar de su serie y en los 100 metros, fue 4º con 13.21.

Además, Catalina Bettiga y Luisana Landoni participaron de la carrera de 400 metros. Bettiga marcó 1:10.75 y Landoni, 1:06.79.

Por último, Luisana Landoni corrió los 100 metros donde fue 2º en su serie con 13.27.