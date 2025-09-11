Capturaron a un hombre que era buscado en Necochea por una causa de hurto | Infoeme
 11 de Septiembre de 2025

Capturaron a un hombre que era buscado en Necochea por una causa de hurto

El hombre de 33 años fue capturado en San Martín al 3100.

Un hombre de 33 años fue capturado luego de que se comprobara que estaba siendo buscado por la justicia de Necochea. El sujeto fue identificado mientras personal del Comando de Patrullas realizaba una recorrida de rutina.

El hecho ocurrió en San Martín al 3100. Durante el procedimiento, los oficiales solicitaron los datos del individuo a través del sistema informático de la policía. El resultado arrojó que el hombre tenía un "paradero activo" emitido por el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Necochea.

El pedido de captura data del 12 de agosto de este año y está relacionado con una causa caratulada como "Hurto en grado de tentativa".

Tras la confirmación, los agentes procedieron a la detención del hombre y lo trasladaron a la Comisaría Primera para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

