Actualizan el informe municipal de obras en la Red Vial Rural | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 20:52hs
15°
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 20:52hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  economia
 - 14 de Septiembre de 2025 | 19:51

Actualizan el informe municipal de obras en la Red Vial Rural

Los trabajos son realizados desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. El documento ya se encuentra disponible para su consulta y descarga.

El Municipio de Olavarría despliega de manera permanente diversos trabajos en materia de mantenimiento y mejora de los caminos que integran la Red Vial Rural del Partido, un trazado de 2300 kilómetros, los cuales fueron divididos en 6 zonas para un mejor abordaje y seguimiento. Las tareas son llevadas a cabo desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En ese marco, se recuerda que desde dicha área se elabora de manera semanal un informe detallado, que con idéntica frecuencia se lo remite a la Mesa Agropecuaria, con el objetivo de que la información llegue a todas las personas vinculadas con el sector.

La Mesa Agropecuaria está conformada por la Sociedad Rural, Cooperativa Agraria Ltda. de Olavarría, Colegio de Veterinarios, Asociación de Ingenieros Agrónomos y de la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría. Precisamente, por su carácter representativo y por estar conformada por productores, empresarios y personas relacionadas con el agro es que desde el Municipio se busca transparentar y acercar la información a todas las personas interesadas.

En esta ocasión se trata de los trabajos desplegados desde el 8 hasta el 13 de septiembre inclusive, en el cual se detallan también aquellos próximos a realizarse o en ejecución. Para su consulta y/o descarga el informe puede ser descargado haciendo click aquí o en el apartado deDocumentos Públicos en el sitio oficial del Municipio de Olavarría, www.olavarria.gov.ar

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME