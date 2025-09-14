Actualizan el informe municipal de obras en la Red Vial Rural

El Municipio de Olavarría despliega de manera permanente diversos trabajos en materia de mantenimiento y mejora de los caminos que integran la Red Vial Rural del Partido, un trazado de 2300 kilómetros, los cuales fueron divididos en 6 zonas para un mejor abordaje y seguimiento. Las tareas son llevadas a cabo desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En ese marco, se recuerda que desde dicha área se elabora de manera semanal un informe detallado, que con idéntica frecuencia se lo remite a la Mesa Agropecuaria, con el objetivo de que la información llegue a todas las personas vinculadas con el sector.

La Mesa Agropecuaria está conformada por la Sociedad Rural, Cooperativa Agraria Ltda. de Olavarría, Colegio de Veterinarios, Asociación de Ingenieros Agrónomos y de la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría. Precisamente, por su carácter representativo y por estar conformada por productores, empresarios y personas relacionadas con el agro es que desde el Municipio se busca transparentar y acercar la información a todas las personas interesadas.

En esta ocasión se trata de los trabajos desplegados desde el 8 hasta el 13 de septiembre inclusive, en el cual se detallan también aquellos próximos a realizarse o en ejecución. Para su consulta y/o descarga el informe puede ser descargado haciendo click aquí o en el apartado de “Documentos Públicos” en el sitio oficial del Municipio de Olavarría, www.olavarria.gov.ar