Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro para este viernes: "A Milei lo vetamos en la calle"

Propuestas

"Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la salud pública y la universidad, consensuada en un ‘cabildo abierto’ de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", manifestaron los trabajadores de APyT.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país". “El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la universidad pública", agregaron.

Finalmente, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7 de la mañana durante 24 horas. Sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea, que se realizará mañana a las 13 horas. (DIB)