Jueves 11 de Septiembre 2025
 economia
 10 de Septiembre de 2025

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 desde la Casa Rosada

El mandatario expondrá los lineamientos del proyecto para el año próximo, aunque su gestión lleva dos años sin tener presupuesto. Lo informó Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21, en lo que será un mensaje clave en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El anuncio llega en un momento de definiciones económicas y políticas para el Gobierno. La presentación del Presupuesto 2026 busca delinear la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración en el próximo ejercicio, aunque hace dos años que el país no cuenta con presupuesto: en 2024 prorrogó el último de Alberto Fernández y lo mismo hizo para este año en curso, tras fracasar la estrategia de establecer el déficit cero por ley.

El año pasado Milei presentó él mismo el presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados ante legisladores e invitados especiales. Ahora, a pocos días de la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, buscó otra estrategia para no quedar expuesto.

Fuentes parlamentarias confirmaron que Milei no irá al Congreso, sino que la cadena nacional sería un mensaje desde la Casa Rosada. (DIB)

