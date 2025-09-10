Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 desde la Casa Rosada

El presidentehablará enel próximo lunes 15 de septiembre a las 21, en lo que será un mensaje clave en el marco de la. Así lo confirmó el vocero presidencial,, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El anuncio llega en un momento de definiciones económicas y políticas para el Gobierno. La presentación del Presupuesto 2026 busca delinear la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración en el próximo ejercicio, aunque hace dos años que el país no cuenta con presupuesto: en 2024 prorrogó el último de Alberto Fernández y lo mismo hizo para este año en curso, tras fracasar la estrategia de establecer el déficit cero por ley.

El año pasado Milei presentó él mismo el presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados ante legisladores e invitados especiales. Ahora, a pocos días de la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, buscó otra estrategia para no quedar expuesto.

Fuentes parlamentarias confirmaron que Milei no irá al Congreso, sino que la cadena nacional sería un mensaje desde la Casa Rosada. (DIB)