Domingo 14 de Septiembre 2025
Olavarría
 14 de Septiembre de 2025

Anticipan la llegada de la primavera con actividades recreativas comunitarias

La actividad tendrá lugar el 19 de septiembre a las 13 horas en el CAPS N° 7 (Barrio Independencia, Av. Pueyrredón y Ayacucho).

El Municipio promueve un sistema de salud pública que contempla no sólo la asistencia en la enfermedad sino más bien la promoción de hábitos saludables, para prevenir la situación de enfermedad.

En este marco, y dada la pronta llegada de la primavera, la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud invita a una actividad comunitaria, orientada a vecinas y vecinos del área programática del CAPS N° 7 (Barrio Independencia, Av. Pueyrredón y Ayacucho).

La propuesta se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 13 horas, con punto de partida en el Centro de Salud para dirigirse hacia Plaza Italia, situada frente al cementerio municipal en la intersección de las calles Balcarce e Independencia.

Se invita a compartir una clase abierta de zumba para personas adultas, picnic y juegos de kermesse.

 

 

