Causa Andis: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 13:27hs
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 13:27hs
 - 30 de Noviembre de 2025 | 11:54

Causa Andis: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete

Se trata de Camilo Cordero Fabbri, ex coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción.

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción(OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El dicámen de Picardi

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

 

