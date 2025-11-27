El Senado bonaerense sancionó el Presupuesto de Kicillof: los detalles del proyecto

Tras una jornada plagada de negociaciones que demoraron nueve horas el inicio de la sesión, este jueves la Legislatura bonaerense sancionó el proyecto de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva del gobernador Axel Kicillof, pese al rechazo de algunos sectores de la oposición.

Sin embargo, Kicillof se vio obligado a postergar el tratamiento de la solicitud de endeudamiento, por no tener asegurado los dos tercios de los votos necesarios. La negociación entre los representantes del Poder Ejecutivo y la oposición estuvo centrada principalmente en los fondos que recibirá cada municipio y en el reparto de los cargos vacantes en el directorio del Banco Provincia.

En este sentido, los proyectos del Poder Ejecutivo fueron rechazados por los legisladores del Frente de Izquierda, de La Libertad Avanza y el PRO. En tanto, la bancada de UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica votaron a favor en general y en contra en particular a varios artículos.

Con la sanción de la Ley de Leyes, el gobierno de Kicillof vuelve a tener un presupuesto aprobado, tras prorrogar la reglamentación del 2024, puesto que en diciembre pasado que no fueron sancionados los paquetes de leyes por las diferencias con la oposición y la propia interna de Unión por la Patria.

“Estamos dando un paso muy importante para dotar al Gobierno provincial de las herramientas necesarias. El Presupuesto marca las prioridades del Gobierno provincial que son la Salud Pública, la Educación, la Obra Pública, el medio ambiente y las políticas de género”, afirmó el diputado y miembro informante del oficialismo, Juan Pablo De Jesús.

Tal como explicó en noviembre el ministro de Economía, Pablo López, durante la presentación en la Legislatura bonaerense, el Presupuesto 2026 proyecta recursos corrientes por $41,4 billones y gastos corrientes por $39,8 billones, lo que da un superávit económico de $1,54 billones.

No obstante, y con relación al resultado financiero, el gasto total contemplado es de $43 billones, mientras que los recursos totales alcanzan los $41,5 billones, es decir que en este ítem habrá déficit, por lo cual el Ejecutivo consideró “prioritario” la sanción de la ley de financiamiento, es decir, endeudamiento, debate que la Legislatura retomará el viernes a partir de las 10 horas.

En detalle, el Presupuesto 2026 establece la declaración de la emergencia económica en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prorrogable por un año. “Es causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado

Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que corresponden a la provincia”, establece el texto.

Como se reparte el Presupuesto en los ministerios

Según el proyecto que obtuvo la aprobación de los diputados este miércoles, el Presupuesto 2026 contempla un total de $43.021.244.867.935 para repartir en cada jurisdicción del Gobierno provincial.

En concreto, Educación es lacon mayor participación en el Presupuesto 2026 con un 24,79%, que se traduce en $10,6 billones. Es seguido por el 7,6% del Ministerio de Seguridad ($3.2 billones), el 7,08% de Salud ($3.04 billones). En tanto, un 3,89% irá para el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ($1.6 billones), el 2,90% para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ($1.4 billones) y el 2,80% del Ministerio de Infraestructura ($1.2 billones).

En tanto, otros ministerios aparecieron relegados en la competencia por la participación del Presupuesto, como Economía (0,16%), Producción y Ciencia (0,9%), Desarrollo Agrario (0,10%), de Gobierno (0,18%), Trabajo (0,09%), Comunicación (0,14%), Trabajo (0,09%), Mujeres y Diversidad (0,05%), Ambiente (0,10%), Hábitat y Desarrollo Urbano (0,15%) y el Instituto Cultural (0,20%).

También aparecen en la lista de las partidas por jurisdicción otras importantes casillas del Gobierno bonaerense, como la Agencia de Recaudación (ARBA) que se quedó con $209 mil millones, la Dirección de Vialidad con sus $519 mil millones, la Tesorería General con sus casi $10 mil millones, y el Poder Judicial con $1.7 billones.