Milei prepara un nuevo ajuste del Estado: echarían al 10% de los empleados

El gobierno de Javier Mileinacionales, un recorte que podría equivaler al 10% de la planta que sobrevivió hasta ahora a la primera reducción de personal.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en el último informe del INDEC, en octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.570. personas, luego de que solo en lo que va de este año se perdieran 15 mil puestos de trabajo estatales, una cifra que se extiende a casi 59 mil desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, según precisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La información, que fue revelada por la periodista Cecilia Devanna en una nota para el diario LA Nación, precisa que los nuevos despidos serían inminentes y que el gobierno focalizará la “motosierra” en organismos descentralizados como Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

Como ocurrió en el primer tramo del gobierno, los despidos se materializarán a través de la no renovación de contratos, una modalidad relación laboral extendida en el Estado más allá dela voluntad de los trabajadores y de los plazos legales establecidos.

“Hay contratos desde la época de (el expresidente, Carlos) Menem ”, reconocen en la Casa Rosada, según publica LA Nación.

Reduccón transversal

La idea principal es reducir el número de empleados también de forma transversal, incluyendo las diferentes carteras, organismo, empresas y dependencias del Estado. Parte de los recortes de personal podrían también venir de la eliminación de los registros de automotores y de las plantas de empresas que estarían para privatizarse.

“Vamos a terminar de eliminar registros de automotores y a privatizar más empresas”, adelantaron en ese sentido en Casa Rosada, donde la administración mileista busca acelerar cambios tras el “parate” de las elecciones nacionales.

A las bajas por caídas de contratos, también se habla de reducciones y eliminación de áreas duplicadas.

El avance para reducir el tamaño del Estado y de empleos públicos estaría encabezado desde la Jefatura de Gabinete, a cargo deManuel Adorni, y con el trabajo del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A Adorni se le atribuye el mandato de llevar “ la gestión a una velocidad de 200 kilómetros por hora”.