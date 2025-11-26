Salario mínimo: los empresarios ofrecieron una suba ínfima de $ 4.800 y ahora define Milei

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este miércoles sin un acuerdo entre los presentantes de los trabajadores y de los empresarios, luego de que estos últimos ofrecieran un aumento de solo $4.800, por lo que será nuevamente el gobierno, a través de un decreto, el que defina el nivel de incremento.

El SMVM está en $322.000 pesos desde agosto, un nivel que marca una perdida del poder de compra real del 31,5% desde diciembre de 2023, cuando Milei llegó al poder. Con la suba propuesta por los empresarios, hubiese quedado en $326.800, lejísimo de lo que reclamaron los gremios: llevarlo a entre $553.000 y $736.000 para abril de 2026- .

En ese marco, será el gobierno quien defina por decreto el nivel de increment. Hasta ahora, lo ha hecho y siempre cercano a la posición de los empresarios.

En ese marco, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos de la Secretaría de Trabajo, alerta que el haber mínimo actual está incluso 6% debajo del promedio de la década de 1990 ($342.483 a precios de hoy).

¿Para qué sirve el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo es clave porque se toma como referencia para negociaciones salariales, mediciones estadísticas o prestaciones sociales como el monto mínimo para Desempleados o el Programa Acompañar para mujeres y diversidades víctimas de violencia de género, entre otros.

De modo que sostenerlo en niveles bajos es otra vía que tiene el Gobierno de ajustar el gasto público y el consumo de las familias, lo que en este contexto ayuda mantener a raya la inflación.

