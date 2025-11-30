Olavarría bajo alerta amarilla por tormentas | Infoeme
Olavarría bajo alerta amarilla por tormentas

Tras la caída de más de 12 mm de precipitación en Olavarría, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) ubicó a todo el Partido bajo alerta amarilla por tormentas.

Durante la tarde de este domingo gris, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes".

De acuerdo al organismo, "las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada".

Asimismo, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

 

 

