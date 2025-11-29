Patín Artístico: el “Bata” tuvo su gran “Noche de Fiestas” | Infoeme
Patín Artístico: el “Bata” tuvo su gran “Noche de Fiestas”

El Maxigimnasio se transformó, en la noche del pasado viernes, en un escenario lleno de brillo, colores y emoción con el espectacular cierre de temporada del Patín Artístico, que presentó su show “Noche de Fiestas”.

Más de 120 deportistas fueron parte de una velada que combinó música, cultura y talento, recorriendo celebraciones típicas de distintos lugares del mundo en una propuesta creativa y conmovedora.

 

 

Las tribunas colmadas de familias y allegados le dieron un marco perfecto a una noche que reflejó el enorme trabajo previo de padres, comisión, profesores y colaboradores. 

 

Cada coreografía estuvo especialmente diseñada para representar una fiesta: desde la energía de la Fiesta Electrónica, pasando por la tradición del Carnavalito, el color de la Fiesta Holi, el brillo de la Fiesta Disco, la elegancia de la Fiesta Veneciana, la emoción del Tango, hasta la magia de la Fiesta de las Luces, la alegría de México con la Fiesta de los Muertos, y mucho más.

 

 

Los grupos de Estudiantes estuvieron acompañados también por los clubes invitados Sierra Chica, Loma Negra y El Provincial, que aportaron sus presentaciones con gran nivel y entusiasmo. 

 

El cierre general llegó con la imponente Fiesta de Disfraces, que reunió a todos los patinadores en una verdadera explosión de color y celebración.

 

Fuente: prensa CAE

 

