Un fallecido y un herido grave tras un choque en la Ruta 3

Foto: Noticias Las Flores

Alrededor de las 14 de este sábado, los Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de Vialidad de Las Flores fueron convocados de urgencia por un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3, en plena curva del trazado.

El siniestro se produjo entre un camión y un automóvil. Como resultado del violento impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato para recibir asistencia médica.

Las causas que desencadenaron el choque aún se encuentran bajo investigación.

Fuente: Noticias Las Flores

