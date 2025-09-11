Lola Sánchez logró el oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento | Infoeme
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 11:49hs
17°
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 11:49hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Tiro
 - 12 de Septiembre de 2025 | 09:50

Lola Sánchez logró el oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

En la tarde del último jueves, Lola Sánchez logró consagrarse campeona de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y sigue cosechando imbatibles resultados.

La tiradora olavarriense Lola Sánchez fue una de los más de 3000 deportistas argentinos que compiten, durante una semana, en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y fue con la mejor presentación posible ya que se subió a lo más alto del podio.

 

En el gimnasio cubierto de Newell’s Old Boys se llevó a cabo la prueba de 10 metros Rifle de Aire y Lola Sánchez finalizó en lo más alto del podio con 250.8 puntos siendo escoltada por Emilia Oblan y Fernanda Russo, deportista olímpica.

 

 

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino completan su primera edición en lo que será el máximo evento multideportivo que tendrá el país y es la antesala de los Juegos Odesur previstos para el año entrante en Santa Fe.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME