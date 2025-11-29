Este sábado se desarrolla en Olavarría el 6º Encuentro Regional Bonaerense de Numismática | Infoeme
Este sábado se desarrolla en Olavarría el 6º Encuentro Regional Bonaerense de Numismática

Olavarría será sede este fin de semana del 6º Encuentro Regional Bonaerense de Numismática, que se llevará  cabo este sábado 29 de noviembre, de 9 a 19 horas, con sede en Casa del Bicentenario.

El evento reunirá nuevamente en nuestra ciudad a un importante número de coleccionistas, medallas y billetes de Olavarría y de la región.

Según confirmaron desde la organización, a cargo del Centro Numismático y Filatélico de Olavarría, se ha previsto la participación de un total de 50 coleccionistas.

El encuentro se desarrollará con entrada libre y gratuita. Habrá servicio de lunch y sorteos, mediante un bono contribución que se podrá adquirir en el momento del evento.

El Centro Numismático de Olavarría se fundó en 1963 y pertenece a la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), que nuclea a los distintos centros del país.

La sexta edición de este encuentro, como novedad, permitirá además de la exhibición, la venta y canje de monedas, medallas y billetes, entre los asistentes.

