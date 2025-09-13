Básquet Local: Sport Club Trinitarios ganó y se cerró la 4° fecha | Infoeme
Básquet Local: Sport Club Trinitarios ganó y se cerró la 4° fecha

En la noche del viernes se completó una nueva fecha del Torneo Clausura y fue con triunfo para Sport Club Trinitarios.

Foto: Prensa SCT

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 4° fecha en Bolívar con festejo local.

 

Sport Club Trinitarios venció 60 a 47 a Chacarita en el estadio "Padre Francisco Echeverría" y sumó su segundo triunfo seguido. Alexis Pasos Pérez fue el goleador con 21 puntos.

 

El duelo con dominio total para los anfitriones tuvo un goleo repartido en el conjunto ganador a pesar de destacarse el experimentado interno y en el representante de Azul, sólo anotaron los cinco iniciales, llegando tres al doble dígito tras un cuarto con casi nada de gol.

 

Síntesis Sport Club Trinitarios – Chacarita:

Estadio: Francisco Echevarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (60): Morena (0), Junco (6), Briguez (5), Cainzos (4), Pasos Pérez (21) -FI- Trabela (6), Silka (5), Maldonado (13), Álvarez Delgado (0), Silka (0), Luna (0). DT- Ignacio Danessa

Chacarita (47): Hernández (13), Schwab (8), Portillo (10), Maica (10), Migliazzo (10) -FI- Urrutia (0), Pioli (0), Castro (0). DT- Martín Encinas

Parciales: 14 – 13; 29 – 17; 46 – 29 y 60 – 47. 

 

