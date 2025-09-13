Boxeo: Crucce ganó rápido en la pelea profesional y hubo muchos festejos locales

El 90° Festival de box al "Estilo Carlos López" concluyó con éxito, mucho público y festejo por la vía rápida para Karim Crucce en la pelea profesional.
La velada, fiscalizada por la Comisión Municipal de Box y la promoción de Ariel Zalazar, tuvo como cierre el festejo de Karim Crucce en el primer round ante Gonzalo Roldán. El oriundo de Las Flores se impuso por knock-out técnico a falta de 2:19 minutos para terminar el primer asalto y solo conoce de victorias en el campo rentado.
Además, hubo varios festejos olavarrienses donde se destacó el triunfo de Isaías Oliveto en el Semifondo para consagrarse campeón de la Liga Bonaerenses. También resultaron ganadores Alejandro Tolosa, Emilio Barrios, Leonel Nievas, Diego Requena, Franco Laffite y Bruno Marín en un Festival que contó con la puesta en disputa de siete títulos bonaerenses.
Por último, el único duelo femenino de la programación dejó a Sofía Olivetto de Oto Box como vencedora.
Los resultados:
Preliminares:
Emilio Barrios (Pendas Box) festejó ante Joel Pereyra (Rauch)
Leonel Nievas (Tito Videla Box) se impuso a Joaquín Vásquez (FB Box)
Junior Bargas (Matadero Box) derrotó Axel Urruchua (Las Flores)
Mariano Velázquez (Rauch) perdió con Juan Ignacio Remoli (O’Brien)
Diego Requena (Turco Box) le ganó a Mauro Cardarelli (Las Flores)
Tiziano Costa (Punta Alta) cayó con Benjamín Díaz (Coronel Granada)
Tomás Coca (Turco Box) no pudo con Boris Sánchez (Rojas)
Sofía Olivetto (Oto Box) se impuso a Nadia Barrera (Las Flores)
Franco Laffite (Boxing Cos) derrotó a Ángel Cepeda (Azul) 60 kilos LBBA
Bruno Marin (FB Box) venció a Santiago Del Greco (Las Flores)
Alejandro Tolosa (Pendas Box) le ganó a Leandro Chocobar (Punta Alta)
Semifondo:
Isaías Oliveto (Boxing Cos) derrotó a Enzo Mena (Laprida)
Fondo Profesional:
Karim Crucce (Las Flores) KOT 1º round Gonzalo Roldan (Necochea)