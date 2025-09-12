Bochas: los Torneos Oficiales de Parejas tacharon otras dos fechas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo dos nuevas fechas para los Torneos Oficiales de Parejas de Damas y Caballeros.

En el transcurso de la semana se disputaron la 7° y 8° fecha para el certamen de Parejas de Damas y Caballeros en sus dos categorías.

Por otro lado, desde la entidad reguladora se organizó la 8° etapa de “Arrimemos al Chico” reservada para categorías Sub9 y Sub12 que tendrá lugar en las canchas del Club Pueblo Nuevo.

Los resultados:

Damas

7° fecha:

Zona A

La Amistad 12 – 1 Pueblo Nuevo B

Fortín Tradicionalista A 12 – 9 Hinojo

Loma Negra B 12 – 10 El Fortín A

Zona B

Loma Negra A 12 – 2 Pueblo Nuevo C

Libre: Pueblo Nuevo A

8° fecha:

Zona A

Loma Negra B 12 – 1 La Amistad 1

Pueblo Nuevo B 12 – 1 Fortín Tradicionalista A

El Fortín A 12 – 9 Hinojo

Zona B

Loma Negra A 2 – 12 Pueblo Nuevo A

Pueblo Nuevo C 12 – 2 Fortín Tradicionalista B

Libre: El Fortín B

Caballeros

7° fecha

En Primera Categoría

Zona A

Pueblo Nuevo 12 – 1 La Amistad

Hinojo 11 – 12 Blanca Chica

Zona B

Loma Negra 12 – 4 El Fortín

Álvaro Barros 12 – 8 Sierra Chica

Fortín Tradicionalista 12 – 4 San Martín

En Segunda Categoría

Zona A

Pueblo Nuevo 9 – 12 La Amistad

Hinojo 7 – 12 Blanca Chica

Zona B

Loma Negra 12 – 3 El Fortín

Álvaro Barros 12 – 11 Sierra Chica

Fortín Tradicionalista 9 – 12 San Martín

8° fecha

En Primera Categoría

Zona A

La Amistad 12 – 9 Hinojo

Blanca Chica 12 – 1 Sierra Chica

San Martín 8 – 12 Pueblo Nuevo

Zona B

El Fortín 2 – 12 Álvaro Barros

Fortín Tradicionalista 12 – 5 Loma Negra

En Segunda Categoría

Zona A

La Amistad 12 – 9 Hinojo

Blanca Chica 12 – 7 Sierra Chica

San Martín 7 – 12 Pueblo Nuevo

Zona B

El Fortín 12 – 6 Álvaro Barros

Fortín Tradicionalista 10 – 12 Loma Negra