Viernes 12 de Septiembre 2025
 deportes
 Bochas
 12 de Septiembre de 2025

Bochas: los Torneos Oficiales de Parejas tacharon otras dos fechas

Nueva semana de acción para las bochas de Olavarría que siguieron adelante con la disputa de los Torneo Oficiales de Parejas.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo dos nuevas fechas para los Torneos Oficiales de Parejas de Damas y Caballeros.

 

En el transcurso de la semana se disputaron la 7° y 8° fecha para el certamen de Parejas de Damas y Caballeros en sus dos categorías.

 

Por otro lado, desde la entidad reguladora se organizó la 8° etapa de “Arrimemos al Chico” reservada para categorías Sub9 y Sub12 que tendrá lugar en las canchas del Club Pueblo Nuevo.

 

Los resultados:

Damas

7° fecha:

Zona A

La Amistad 12 – 1 Pueblo Nuevo B

Fortín Tradicionalista A 12 – 9 Hinojo

Loma Negra B 12 – 10 El Fortín A

Zona B

Loma Negra A 12 – 2 Pueblo Nuevo C

Libre: Pueblo Nuevo A

 

8° fecha:

Zona A

Loma Negra B 12 – 1 La Amistad 1

Pueblo Nuevo B 12 – 1 Fortín Tradicionalista A

El Fortín A 12 – 9 Hinojo

Zona B

Loma Negra A 2 – 12 Pueblo Nuevo A

Pueblo Nuevo C 12 – 2 Fortín Tradicionalista B 

Libre: El Fortín B

 

Caballeros

7° fecha

En Primera Categoría 

Zona A 

Pueblo Nuevo 12 – 1 La Amistad

Hinojo 11 – 12 Blanca Chica

Zona B

Loma Negra 12 – 4 El Fortín

Álvaro Barros 12 – 8 Sierra Chica

Fortín Tradicionalista 12 – 4 San Martín

 

En Segunda Categoría

Zona A

Pueblo Nuevo 9 – 12 La Amistad

Hinojo 7 – 12 Blanca Chica

Zona B

Loma Negra 12 – 3 El Fortín

Álvaro Barros 12 – 11 Sierra Chica

Fortín Tradicionalista 9 – 12 San Martín

 

8° fecha

En Primera Categoría 

Zona A

La Amistad 12 – 9 Hinojo

Blanca Chica 12 – 1 Sierra Chica

San Martín 8 – 12 Pueblo Nuevo 

Zona B

El Fortín 2 – 12 Álvaro Barros 

Fortín Tradicionalista 12 – 5 Loma Negra

 

En Segunda Categoría

Zona A

La Amistad 12 – 9 Hinojo

Blanca Chica 12 – 7 Sierra Chica

San Martín 7 – 12 Pueblo Nuevo 

Zona B

El Fortín 12 – 6 Álvaro Barros 

Fortín Tradicionalista 10 – 12 Loma Negra

 

