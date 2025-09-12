Bochas: los Torneos Oficiales de Parejas tacharon otras dos fechas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo dos nuevas fechas para los Torneos Oficiales de Parejas de Damas y Caballeros.
En el transcurso de la semana se disputaron la 7° y 8° fecha para el certamen de Parejas de Damas y Caballeros en sus dos categorías.
Por otro lado, desde la entidad reguladora se organizó la 8° etapa de “Arrimemos al Chico” reservada para categorías Sub9 y Sub12 que tendrá lugar en las canchas del Club Pueblo Nuevo.
Los resultados:
Damas
7° fecha:
Zona A
La Amistad 12 – 1 Pueblo Nuevo B
Fortín Tradicionalista A 12 – 9 Hinojo
Loma Negra B 12 – 10 El Fortín A
Zona B
Loma Negra A 12 – 2 Pueblo Nuevo C
Libre: Pueblo Nuevo A
8° fecha:
Zona A
Loma Negra B 12 – 1 La Amistad 1
Pueblo Nuevo B 12 – 1 Fortín Tradicionalista A
El Fortín A 12 – 9 Hinojo
Zona B
Loma Negra A 2 – 12 Pueblo Nuevo A
Pueblo Nuevo C 12 – 2 Fortín Tradicionalista B
Libre: El Fortín B
Caballeros
7° fecha
En Primera Categoría
Zona A
Pueblo Nuevo 12 – 1 La Amistad
Hinojo 11 – 12 Blanca Chica
Zona B
Loma Negra 12 – 4 El Fortín
Álvaro Barros 12 – 8 Sierra Chica
Fortín Tradicionalista 12 – 4 San Martín
En Segunda Categoría
Zona A
Pueblo Nuevo 9 – 12 La Amistad
Hinojo 7 – 12 Blanca Chica
Zona B
Loma Negra 12 – 3 El Fortín
Álvaro Barros 12 – 11 Sierra Chica
Fortín Tradicionalista 9 – 12 San Martín
8° fecha
En Primera Categoría
Zona A
La Amistad 12 – 9 Hinojo
Blanca Chica 12 – 1 Sierra Chica
San Martín 8 – 12 Pueblo Nuevo
Zona B
El Fortín 2 – 12 Álvaro Barros
Fortín Tradicionalista 12 – 5 Loma Negra
En Segunda Categoría
Zona A
La Amistad 12 – 9 Hinojo
Blanca Chica 12 – 7 Sierra Chica
San Martín 7 – 12 Pueblo Nuevo
Zona B
El Fortín 12 – 6 Álvaro Barros
Fortín Tradicionalista 10 – 12 Loma Negra