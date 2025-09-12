Básquet Local: Pueblo Nuevo se quedó con el invicto "Fortinero" | Infoeme
Básquet Local: Pueblo Nuevo se quedó con el invicto "Fortinero"

En la noche del jueves tuvo continuidad el Torneo Clausura y fue con victoria de Pueblo Nuevo en condición de visitante.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó un nuevo partido de la 4° fecha y fue con triunfo para Pueblo Nuevo.

 

 

El "Lobo" derrotó 85 a 74 a El Fortín en condición de visitante y sumó su primer triunfo del segundo semestre. Matías Menon en el ganador y Joaquín Navarro en el "Fortinero", con 20 puntos, fueron los máximos anotadores.

 

En un duelo de trámite parejo y muy poca diferencia, los dirigidos por Cristian Sánchez se quedaron con la victoria porque aprovecharon su buena racha y sostuvieron la diferencia ante la reacción local que se quedó sin invicto ante un buen marco de público.

 

 

En el equipo ganador que controló las acciones durante gran parte del tiempo, hubo un intenso trabajo defensivo, pero recién en la segunda parte sacó una distancia de dos dígitos que sólo por momentos logró descontar El Fortín con buenas apariciones individuales y más voluntad que juego colectivo.

 

Síntesis El Fortín – Pueblo Nuevo:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Serantes, S. y Carusso, M.

El Fortín (74): Negretti (0), Leuful (12), Mondini (18), Navarro (20), Funes (1) -FI- Iseppi (17), Lucini, V. (3), Lerchundi (3), Silverii (0). DT- Santiago Navarro

Pueblo Nuevo (85): Barsi (8), Carballo (4), Menon (20), Dupin (17), Alveza (14) -FI- Toledo (0), Alberca (6), Alonso (6), Messina (10). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 23 – 29; 43 – 46; 56 – 63 y 74 – 85 

 

