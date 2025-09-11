El 90° Festival llega con una profesional de “Pesos Pesados”

Karim Crucce y Gonzalo Roldán serán los animadores de la última pelea del 90° festival “Al Estilo Carlos López” que contará colaboración del programador FAB Ariel Zalazar y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo y que tuvo su lanzamiento en la tarde-noche del jueves.

Los boxeadores profesionales, el organizador, autoridades y allegados dijeron presentes en instalaciones de BinBaires donde se realizó el lanzamiento del Festival de Boxeo y el pesaje obligatorio de los deportistas.

“Lo de la noche del viernes va a ser historia, porque hace muchísimos años que Olavarría no tenía una pelea de esta magnitud y porque van a ser los festejos de 10 años organizando festivales y viendo crecer a nuestras jóvenes promesas”, fueron las palabras de Carlos López en la bienvenida a los presentes.

El organizador agradeció el acompañamiento de la comunidad a lo largo de los años y aseguró que “han pasado grandes figuras por Olavarría, pero hacer un Festival profesional es un gran desafío”.

“Olavarría tiene una gran plaza en el boxeo regional y trabajamos en conjunto para mantenerla que sabemos no es cosa sencilla”, acompañó las palabras Matías Cirigliano presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, encargada de fiscalizar la velada que dará comienzo a las 21:00 y contará con 11 peleas amateur y un cierre profesional que promete.

A la hora de la báscula, el invicto florense Karim Crucce registró 97,100 kilógramos y el necochense Gonzalo Roldán que vuelve al ring pesó 126,200 dentro de la categoría de Pesos Pesados.

“Es la 2° vez que vengo a Olavarría y tenemos muy buena experiencia, además de que me han tratado bien”, dijo Karim Crucce que volverá al ring “Fortinero”, pero esta vez como profesional y agregó: “Siempre trabajamos para ser mejores, no hemos parado en el año, pero el objetivo es pelear con los mejores”.

Por otro lado, tras un año de inactividad, Gonzalo Roldán vuelve a presentarse en el campo rentado y se contentó con la oportunidad: “Tengo muchas ganas de pelear, mucho tiempo fui espectador y me alegra poder ser fondista y enfrentarme a una de las grandes promesas del boxeo argentino”.

Además, la programación -anunciaron- contará con siete peleas amateur que pondrán en juego el título bonaerense y otros cuatro cruces con representación de varios gimnasios locales que recibieron el halago de Marcelo Crucce, destacado ex boxeador y actual organizador de evento en Las Flores donde reside: “Organizar un festival por mes no es nada sencillo, no lo hace cualquiera y me saco el sombrero porque Olavarría lo logre. Es importante que lo acompañen”.

Por último, en la previa de lo que será una “Noche de knock-out”, confirmaron que el encargado de cerrar la velada del mes de octubre será el profesional olavarriense Alan Cos.