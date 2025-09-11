Handball: la Fase 1 de Mayores se juega en Olavarría

La Fase 1 del Torneo de Mayores volverá a llevarse a cabo en los diferentes gimnasios del Parque Guerrero, el CEF N°44 y el CEF San Antonio y se prevé la participación de más de 200 deportistas representando a diferentes Asociaciones.

En la jornada del pasado miércoles se realizó el lanzamiento correspondiente donde estuvieron presentes Flavia Rivera, vicepresidente del Club, Walter Echeverría, integrante de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Handball, Enzo Jarrié, Director de Gestión Deportiva del Municipio de Olavarría, Rodrigo Román, coordinador del handball albinegro, y Florencia Horton, jugadora de la Primera División Femenina de Estudiantes quienes aguardan con mucha expectativa el comienzo del certamen previsto para este viernes.

Esta es la segunda edición del Torneo que se realiza en Estudiantes y desde la subcomisión de Handball se apuntó a mejorar diferentes aspectos del evento, en base a la experiencia de la primera edición realizada en 2024. En este sentido se transmitirán en vivo los partidos a través del canal de YouTube de CAE Handball y también se podrá realizar el seguimiento online de los resultados de cada partido.

“A nivel organización tomamos como referencia el del año pasado y el nivel fue bueno. Entonces a partir de esa experiencia buscamos mejorar la calidad y ofrecer nuevos atributos que nos diferencien y nos pongan a la vanguardia. En materia deportiva, los equipos que vienen tienen mucho nivel y nosotros estamos muy contentos porque vamos a tener las dos Primeras jugando, lo que nos genera una gran expectativa”, recalcó Rodrigo Román, coordinador del handball del Club.

Flavia Rivera, vicepresidente del Club. A su vez, remarcó el gran apoyo y trabajo conjunto de cada disciplina ya que todas ponen su granito de arena para que cada uno de los torneos de los distintos deportes se desarrollen con normalidad en base a la infraestructura disponible: “Como Club a nosotros nos da un orgullo muy grande. Los propios chicos de la disciplina son quienes colaboran en el torneo, y eso hace que esa persona crezca y se desarrolle dentro de la institución, logrando más allá del resultado deportivo, un sólido sentido de pertenencia hacia la institución”.

“Felicitamos a los organizadores, tanto por el crecimiento a nivel institucional como a nivel ciudad y este año lo pudimos articular. Todos ellos son un puntapié inicial en ese crecimiento y la idea es estar a disposición y sobre todo invitar a toda la comunidad que es lo que creemos que hace que crezca este deporte”, destacó Enzo Jarrie desde Deportes del Municipio.

“Sin dudas esto es un gran aporte de todas las partes. Hemos logrado un gran lugar y la expectativa siempre es un poco más grande y por suerte es por la colaboración de todos ya que nos sentimos parte del desarrollo del handball de Olavarría y queremos que siga creciendo. El apoyo de las familias nos hace sentir muy respaldados también y eso se va a ver el fin de semana con un grupo de gente muy importante trabajando”, resumió Walter Echeverría con mucha expectativa.

Por último, Florencia Horton, jugadora del Club remarcó el gran trabajo que se viene realizando desde el comienzo de año, con muy buen desempeño en la primera parte con el campeonato obtenido en la Copa Olavarría y el gran desarrollo en la Liga As.Am.Bal, “con los entrenamientos y lo que venimos complementando entre la Copa Olavarría y el Torneo Oficial, nos dio una perspectiva muy buena para enfrentar a los equipos que vienen y que tienen mucha experiencia, y un gran nivel, lo que sin dudas nos permitirá crecer como equipo”, cerró.

Fuente: prensa CAE